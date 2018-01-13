Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Memurların 2018 Yılı Yemek Ücretleri Tarifesi Belli Oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile memurların 2018 yılı yemek ücretleri kamuoyuna duyuruldu.

banner396

Memurların 2018 Yılı Yemek Ücretleri Tarifesi Belli Oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile memurların 2018 yılı yemek ücretleri kamuoyuna duyuruldu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:53
Memurların 2018 Yılı Yemek Ücretleri Tarifesi Belli Oldu

Memurların 2018 yılı yemek ücretleri belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile memurların 2018 yılındaki yemek paraları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 - (1) 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1'de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespiti

MADDE 5 - (1) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 - (1) 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Ödenecek Ücretler

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Yemek ücretiMemur YemekYemek Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Açıkladı: 657 Toplu Şekilde Tek Seferde Değiştirilecek
Bakan Açıkladı: 657 Toplu Şekilde Tek Seferde Değiştirilecek
Kamu Kurumlarının Boş Kadroları ve Kadro Dereceleri Değişti
Kamu Kurumlarının Boş Kadroları ve Kadro Dereceleri Değişti
Memurlara Kıyafet Yardımı Yönetmeliği Değişti-1 Aralık 2017 Resmi Gazete
Memurlara Kıyafet Yardımı Yönetmeliği Değişti-1 Aralık 2017 Resmi Gazete

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim