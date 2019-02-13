Memurlardan 17 Talep!

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2019 yılı içinde yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilecek konularla ilgili çalışmalar hız kazandı. İşte memurların 2019 yılı toplu sözleşmelerinde gündeme getirmek için hazırladıkları 17 talep maddesi...

1-Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılması.

2-Disiplin affı.

3-5510 ve 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar arasında uçurum oluştu. Bu farkların azaltılması.

4-Eğitim durumuna göre özlük haklarda, maaşlarda ve ek göstergelerde iyileştirme yapılması.

5-% 20’lik ağır vergi dilimi yükünün % 10’a düşürülmesi.

6-İşçilerde olduğu gibi hafta sonlarının yıllık izinden düşülmemesi.

7-Dini bayramlarda memurlara bayram ikramiyesi verilmesi.

8-3600 ek göstergeden lisans ve yüksek lisans mezunu memurların yararlandırılması.

9-Memurluktan önceki SSK hizmetlerinin de derece/kademeye dâhil edilmesi.

10-Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliğinin erkek memurlar için de uygulanması.

11-Toplu Sözleşme Kanunun değiştirilmesi. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi her yıl yapılması. Memurlara grev hakkı verilmesi.

12-Yüksek lisans mezunu memurlara iki kademe verilmesi. Görevde yükselmede öncelik tanınması.

13-Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması.

14-Bayramlarda idari izin uygulamasının kaldırılması. İdari izinde çalıştırılanlara mesai ödenmesi.

15-Mobbing (psikolojik baskı) için daha etkili önlemler alınması.

16-Vatandaş tarafından tehdit, şiddet ve hakarete maruz kalan memurları koruyucu düzenleme yapılması.

17-Memurları enflasyona endeksli yaşamdan kurtaracak çözümler getirilmeli. Büyümeden pay alma (refah payı), enflasyon tazminatı veya maaşa seyyanen zam yapılması v.b.

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