Memurlara Standatlar Belirlendi!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan memurlar için yeni düzenlemeler devam ediyor. Kamuda işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan yeni bir sistem kurulurken; hem üslup hem de çalışma alanlarına ilişkin de yeni adımlar atılıyor.

Kamuda işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan yeni bir sistem kurulurken; hem üslup hem de çalışma alanlarına ilişkin de yeni adımlar atılıyor. Çalışma vaktinin yüzde 75'ini masa başında geçiren memurlar için 9 metrekare, şube müdürleri için 12 metrekare, vali, belediye başkanı gibi üst yöneticiler 80-100 metrekare standart olarak belirlendi. Emniyet'in ardından Türk Hava Yolları da 'kanka, bro, abiabla, hacı, başkan, kral' gibi kelimelerin kullanılmaması talimatı verdi. Bu kelimeler yerine 'hanım, bey, siz' kullanılacak.

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