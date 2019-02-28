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Memurlara Standatlar Belirlendi!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan memurlar için yeni düzenlemeler devam ediyor. Kamuda işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan yeni bir sistem kurulurken; hem üslup hem de çalışma alanlarına ilişkin de yeni adımlar atılıyor..

Memurlara Standatlar Belirlendi!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan memurlar için yeni düzenlemeler devam ediyor. Kamuda işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan yeni bir sistem kurulurken; hem üslup hem de çalışma alanlarına ilişkin de yeni adımlar atılıyor..

28 Şubat 2019 Perşembe 11:55
Memurlara Standatlar Belirlendi!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan memurlar için yeni düzenlemeler devam ediyor. Kamuda işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan yeni bir sistem kurulurken; hem üslup hem de çalışma alanlarına ilişkin de yeni adımlar atılıyor.

Kamuda işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan yeni bir sistem kurulurken; hem üslup hem de çalışma alanlarına ilişkin de yeni adımlar atılıyor. Çalışma vaktinin yüzde 75'ini masa başında geçiren memurlar için 9 metrekare, şube müdürleri için 12 metrekare, vali, belediye başkanı gibi üst yöneticiler 80-100 metrekare standart olarak belirlendi. Emniyet'in ardından Türk Hava Yolları da 'kanka, bro, abiabla, hacı, başkan, kral' gibi kelimelerin kullanılmaması talimatı verdi. Bu kelimeler yerine 'hanım, bey, siz' kullanılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.02.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
memurlara standatlar belirlendi
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