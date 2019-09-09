Memurlara Müjde! Öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemeleri başlıyor...

Bugün 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı. 18 milyondan fazla öğrenci ile birlikte bir milyonun üzerinde öğretmen de dersbaşı yapıyor. Öğretmenlere her yıl kırtasiye ücreti olarak da bilinen öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeniyor. Ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.Yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, fiilen öğretmenlik yapanlara bugünden itibaren ödenmesi istendi.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kırtasiye ücreti olarak da bilinen öğretim yılına hazırlık ödeneği hakkında KBS sistemi üzerinde duyuru yayınlayan Maliye Bakanlığı, öğretim yılına hazırlık ödeneği işlemleri başlığı altında açıklama yaptı. Personel ödemeleri ile ilgili KBS üzerinden yapılan duyuruda şöyle denildi: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 03.09.2019 tarihli ve 15868341 sayılı yazısında; Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1.180 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 09.09.2019 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) bulunan Sosyal Hak ve Yardımlar Modülü üzerinden öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenebilmesi için gerekli yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve 06.09.2019 tarihi itibariyle hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma ve muhasebe birimine elektronik olarak gönderebilme işlemlerine açılmıştır."

EĞİTİME HAZIRLIK ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapıldı.

Bu sene öğretmenlere bin 180 TL ödenecek. 2020 yılında bin 210 TL, 2021 yılında bin 250 TL odeme yapılacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA