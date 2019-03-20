Memurlara müjde! İlave 1 derece mi geliyor!

2015 yılında yapılan düzenlemede 2005 yılından sonra memur olan kişilere ilave 1 derece verilmiş yüzbinlerce kişi bu düzenleme ile 1 ilave derece almıştı. Tabii ki bu Devlet memurları için önemli ve güzel bir gelişmeydi.

Haberde, daha önce bu haktan faydalanamayan memurların yararlanması için yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanan Hükümetin seçim sürecinde bu konuyu gündeme alması bekleniyor.

İşte taslak metin:

"457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 02/02/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlar ile Kamu görevlilerine ilişkin Toplu sözleşme hükümlerinde yer alan ilave derece verilmesi hükmünden yararlanmayanlardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır."

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