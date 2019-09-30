Memurlara İndirimli ve Taksitle Lojman Satışı Yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lojman satışlarına ilişkin düzenleme yapıt. Kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa çıkacak.

ÖNCELİK MEMURLARA

Öncelikli alım hakkı, içinde oturan memura verilecek. İhalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde kamu konutu ivedilikle tekrar ihaleye çıkarılacak. İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde 10 indirim uygulanacak.

Memurlara ikamet ettiği kamu konutunu satın almak istemesi halinde 5, 7 ve 10 yıl süreli ödeme imkânı verilecek. İhale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık TÜFE değişim oranında artırılarak hesaplanacak.

ŞEHİR MERKEZİNDE LOJMAN KALMAYACAK

Yenı dönemde Şükrü Saraçoğlu örneğinde olduğu gibi şehir merkezindeki lojmanlar kaldırılacak, depreme dayanıklı olmayanlar da yıkılacak. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 209 bin 139, özel bütçeli diğer idarelerin 18 bin 565, yüksek öğretim kurumlarının 12 bin 307, düzenleyici ve denetleyici kurumların 387 adet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımında toplam 240 bin 398 kamu konutu bulunuyor. Tebliğle yaklaşık 50 bin lojman satılacak.

5 BİNİ HEMEN SATIŞI ÇIKIYOR

Memurun oturduğu konutu satın almak istememesi halinde kamu konutu, ihalede en yüksek teklifi veren istekliye, peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 2 yıla kadar taksitle satacak. Bu kapsamda, yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk etapta kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak.

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