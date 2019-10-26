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Memurlara güzel haber! Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı...

Cumhurbaşkanlığı milyonlarca memur için harekete geçti.Yetkileri genişletilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak.

Memurlara güzel haber! Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı...

Cumhurbaşkanlığı milyonlarca memur için harekete geçti.Yetkileri genişletilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak.

26 Ekim 2019 Cumartesi 08:05
Memurlara güzel haber! Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yetkileri genişletilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, yeni dönemde milyonlarca memuru yakından ilgilendiren çalışmalara imza atacak. Oluşturulan, “İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı” ile okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağının yanı sıra özel sektör, kamu ve yurtdışında ikamet eden insan kaynağı envanterini çıkarmak üzere mikro ve makro düzeyde analizler yapılacak. Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre ihtiyaç duyulan insan kaynağını planlamaktan ofis sorumlu olacak. Kamuda seçme, yerleştirme, atama ve terfilerin de liyakat temelli ölçümlere göre gerçekleştirilmesinin takibi için İnsan Kaynakları Ofisi, yeni bir sistem kuracak.

Liyakat denetimi

Ofis, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Çalışmaların başladığı, kısa bir süre içinde ödül sisteminin hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.Ofis ayrıca bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla da yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak “yetenek havuzu” oluşturacak. Havuzda yer alan adaylardan uygun görülenlerin geliştirilmesi için ofis tarafından belirlenecek ihtiyaç ve şartlara göre bizzat veya ilgili kurumlarla iş birliği yaparak eğitim ve başarı bursu verilecek. Milli ve yerli projeler için ihtiyaç duyulan yetenek ve liyakatteki kişiler bu havuz kaynağından temin edilmesi de ofis tarafından sağlanacak. Ofis bünyesinde kurulan “Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı” ile Türkiye’de eğitim ve öğretimin her aşamasındaki aday insan kaynağına yönelik ölçme ve değerleme sistemlerinin verimliliği hakkında inceleme ve analizler başlatılacak. Özellikle YKS, KPSS ve YDS’nin verimliliği analiz edip raporlaştırılacak. 

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