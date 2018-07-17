Memurlar Yine İhraç Edilebilecek Ama Tek Farkla!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağlayarak değiştirmeyi düşündüğü kanun tekliflerini hazırlayarak meclis başkanlığına sunmaya başladı. 16 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 23 maddelik kanun teklifinde 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici bir madde eklenmesi teklif ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 23 maddelik kanun teklifinde kamu personeli olan çalışanların çalıştıkları kurum yönetimi tarafından 3 yıl daha ihraç edilebilecekleri vurgulanırken ihraç edilen memurların savunmalarının alınması zorunlu hale getirildi.

Yani işin özeti memurlar ihraç edilmeden önce memur kendisini savunabilecek. Daha önceki ihraçlarda böyle bir hak bulunmuyordu. Yalnızca 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından neredeyse 1 yıl sonra kurulan OHAL komisyonuna itiraz dilekçesi verilebilirken dilekçenin kabul edilmesi halinde yargıya taşınıyor ve ihraç edilen memur ancak o durumda kendisine söz hakkı verilmesini sağlayabiliyordu.

İhraç edilecek memurlar arasında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini amaçlayan kanun teklifinde başka detaylarda yer alıyor.

Türkiye Büyük Millt Meclisi'ne sevk edilen 23 maddelik kanun teklifinin konumuza denk düşen ilgili maddeleri şöyle;

MADDE 23- Ülkemizde yaklaşık iki yıldır uygulanan olağanüstü halin uzatılmayacak olması nedeniyle terörle mücadele bakımından ihtiyaç duyulan bazı düz amacıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici madde eklenmektedir. Söz konusu maddeyle, halen yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile disiplin soruşturmaları bakımından gerekli olan hükümler düzenlenmekte ve terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.



GEÇİCİ MADDE 1- Maddeyle, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin hükmün, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Böylelikle terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyımlık görevi Fon tarafından yerine getirilecektir.Ayrıca, ilan edilen olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan ve Fonun işleyişi ile görev, hak, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen kanun hükümlerinin, Fonun kayyım atandığı dosyalar bakımından ceza soruşturması veya kovuşturmasının kesinleşmesine ya da satış veya tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına kadar uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. Böylelikle geçici maddenin birinci fıkrası kapsamında Fonun sahip olduğu görev ve yetkiler, herhangi bir süreyle bağlı kalmaksızın ilgili ceza dosyasının kesinleşmesine veya satış ve tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına kadar devam edebilecektir.



Maddenin üçüncü fıkrasıyla, 8/3/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7086 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesiyle getirilen hükmün uygulanması, Fonun 8/3/2018 tarihinden sonra kayyım olarak atandığı dosyalar bakımından atama tarihine kadar uzatılmaktadır.

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