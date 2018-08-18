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Memurlar Rüşvet Alırken Yakalandı

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memuru rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Memurlar Rüşvet Alırken Yakalandı

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memuru rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:59
Memurlar Rüşvet Alırken Yakalandı

İstanbul Şişli'de bir inşaat firmasınıın müdüründen rüşvet istedikleri iddia edilen 2 zabıta memuru, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, 15 Ağustos 2018 tarihinde Dolapdere Caddesi üzerindeki bir inşaat şirketinin müdürü Y.G. Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memurunun kendisinden bir süredir düzenli olarak rüşvet aldıkları suçlamasıyla polise şikayette bulundu.

Emniyetteki şikayetinde zabıta memurlarına eksiklerinin olmadığını söylediğini, zabıta memurlarının ise kendisine, "Biz bir şey buluruz. Sen rahat ol" dediklerini, bu çerçevede zabıtalara 45 gündür yaklaşık 22 bin lira verdiğini ileri süren Y.G, zabıta memurlarının son olarak 2 bin lira daha isteyince durumu polise bildirdiğini açıkladı.

İnşaat yetklisinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Memur Suçları ekipleri, olayla ilgili çalışma  ve soruşturma başlattı. İnşaat firmasının müdürü Y.G ile görüşen ekipler, zabıta memurlarına istediği parayı vereceğini söyleyip, belirledikleri yerde buluşmasını istedi.

Beşiktaş'ta 17 Ağustos 2018 tarihinde bir kafede buluşan inşaat firması yetkilisi Y.G ile zabıta memurlarını izlemeye alan polis, parayı alan zabıta komiseri 56 yaşındaki T.K. ve 26 yaşındaki zabıta memuru B.Y'yi rüşvet alırken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında önceden seri numaraları alınan 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

(AA)

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