Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Etik Kurulu tarafından, yılbaşı hediye genelgesi adı altında yeni bir genelge yayımladı. Daha önce, yılbaşı sebebiyle memurların hediye almasını yasaklayan Etik Kurulu, 2018 yılının son günlerini yaşarken yeni bir genelge yayımlanarak genelgeyi esnetti. Yeni yayımlanan genelgeye göre, kamu görevlileri, hediye alabilecek fakat bunu kamuoyuna açıklamak zorunda olacak Yeni genelgeyle banka ve organize sanayi kuruluşlarının promosyon amaçlı verdikleri araçlar ve krediler de hediye çerçevesine alındı. Alınan hediye de demirbaş listesine kaydedilmek mecburiyetinde olacak.



Yayımlanan genelge şöyle;

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 29. maddesindeki, "Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa Ilahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.- hükmü uyarınca kamu görevlilerinin kendilerine sunulan birtakım hediyeleri kabul etmeleri uygun görülmemektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasında da Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsarnım belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Ayrıca, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi ile kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamına alınmış ve kamu görevlilerinin hediye almaması. kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilke olarak belirlenmiştir.

Buna karşılık, aşağıda belirtilenlerin kamu görevlilerince kabul edilmesi bahsi geçen maddenin altıncı fıkrasına istinaden meşruiyet zemininde olup, hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı Ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar, Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan reklam ve el sanatları ürünleri, Finans kurumlarından piyasa koşullanna göre alınan krediler.

Haddizatında, "hediyeleşmek" kültürümüzde önemli bir değer olmakla birlikte, kamu hizmetlerinin etik ilkelere uygun olarak sunulması, hediyeleşmenin, kamusal alanda sosyal hayattakinden farklı kurallara tabi olmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Hediye konusunda yukarıda belirtilen kurallara kamu görevlilerince titizlikle uyulması, özel kişi, kuruluş veya şirketlerce çeşitli vesilelerle sunulan ve "yasak" kapsamında olan hediyelerin kabul edilmemesi ve bu konuda yöneticiler tarafından gerekli özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu itibarla, yaklaşan yılbaşı nedeniyle hediye konusunda personelinizin bilgilendirilmesi, kurum saygınlığı ve kamuoyu algısı bakımından önemli görülmektedir.

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