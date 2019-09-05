Memura zam farkı! Hesaba yatacak...

Milyonlarca memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla sosyal denge tazminatı, memura maaş farkı başta olmak üzere birçok meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlemeler yapıldı. Takvim'den Hazal Ateş'in haberine göre memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 1 Ocak 2020 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak ödenecek. Gelecek yıl öğretim yılına hazırlık ödeneği olarak bin 210 lira ödenecek.

Tabiplerin ek ödemelerine 12 puan ilave edilecek. Sözleşmelilere 5 yıllık nakil yasağı esnetilecek.

TÜİK personeline seyahat kartı verilecek, avukatlara yol ücreti ödenecek. Sosyal denge tazminatları 2020-2021 yıllarında en fazla en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100'ünü geçemeyecek. Bugün itibariyle sosyal denge tazminatı tutarı bin 315 lira olarak ödeniyor.Zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrosunda bulunanların da tazminat oranlarına 5 puan ilave edilecek.

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