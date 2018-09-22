Memura 'yetenek ölçümü' geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan üç yıllık yeni ekonomik programında (YEP) kamu çalışanlarına yönelik de düzenlemeler yer aldı.

Yeni Ekonomi Programına göre, üç yıllık program döneminde, kamu çalışanlarına yetenek ölçümü yapılacak ve bu doğrultuda tekrar yerleştirme ve norm kadro uygulaması gerçekleştirilecek.

Ayrıca, programda yıllardır gündemde olan ödül ve performans sisteminin hayata geçirilmesi de yer alıyor.

Programda kamu çalışanlarına ilişkin düzenleme metni şöyle:

"Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır."

Kaynaklar; SGK Rehberi

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