Memura 'yetenek ölçümü' geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan üç yıllık yeni ekonomik programında (YEP) kamu çalışanlarına yönelik de düzenlemeler yer aldı.
Yeni Ekonomi Programına göre, üç yıllık program döneminde, kamu çalışanlarına yetenek ölçümü yapılacak ve bu doğrultuda tekrar yerleştirme ve norm kadro uygulaması gerçekleştirilecek.
Ayrıca, programda yıllardır gündemde olan ödül ve performans sisteminin hayata geçirilmesi de yer alıyor.
Programda kamu çalışanlarına ilişkin düzenleme metni şöyle:
"Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır."
Kaynaklar; SGK Rehberi
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Çok güzel bir uygulama kesinlikle uygulanması gereken bir şey bu sayede memurlar da çalışma şeklini düzeltip oturarak bedavadan devletten yemezler herkes işini en iyi şekilde yerine getirmiş olur.
Altyapı bürokrasinin temel taşı memurlar genel olarak zaten tecrübeli ve yetenekli kişilerden oluşuyor. Asıl yeteneği üstyapı bürokrasisi olan idareciler ve yöneticilere uygulamak lazım
Eğer torpil işlemez ve adaletli uygulanırsa güzel Bir uygulama
Beceriksiz damat berat sen bu kritere uymuyorsun millet ne yspsın
Memur işini zaten yapıyor yapmasa vatandaş şikayet ediyor asıl sıkıntı yöneticilerde yöneticiler hasa Padışah kimseler dokunamıyor ayrıca memur la müdür arasında 2000 tl maaş farkı var memurlarından yöneticilere not veya sicil vermesi gerek yönetici krallığa gidiyor güzelim ülkemde yönetici cahilliğı ni sak lamak için mobing ler tehditler Ooo neler neler bu ülkede memurun canı çıkıyor