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Memura 'yetenek ölçümü' geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından üç yıllık yeni ekonomik programında (YEP) kamu çalışanlarına ilişkin yapılacak bazı düzenlemeler yer aldı. Bu düzenlemeler arasında kamu personelinin yeteneklerinin ölçülmesine dair hedef dikkat çekiciydi.

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Memura 'yetenek ölçümü' geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından üç yıllık yeni ekonomik programında (YEP) kamu çalışanlarına ilişkin yapılacak bazı düzenlemeler yer aldı. Bu düzenlemeler arasında kamu personelinin yeteneklerinin ölçülmesine dair hedef dikkat çekiciydi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:29
Memura 'yetenek ölçümü' geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan üç yıllık yeni ekonomik programında (YEP) kamu çalışanlarına yönelik de düzenlemeler yer aldı.

Yeni Ekonomi Programına göre, üç yıllık program döneminde, kamu çalışanlarına yetenek ölçümü yapılacak ve bu doğrultuda tekrar yerleştirme ve norm kadro uygulaması gerçekleştirilecek.

Ayrıca, programda yıllardır gündemde olan ödül ve performans sisteminin hayata geçirilmesi de yer alıyor. 

Programda kamu çalışanlarına ilişkin düzenleme metni şöyle:

"Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır."

Kaynaklar; SGK Rehberi

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Yıldız 2 saat önce

Çok güzel bir uygulama kesinlikle uygulanması gereken bir şey bu sayede memurlar da çalışma şeklini düzeltip oturarak bedavadan devletten yemezler herkes işini en iyi şekilde yerine getirmiş olur.

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Ahmet 2 saat önce

Altyapı bürokrasinin temel taşı memurlar genel olarak zaten tecrübeli ve yetenekli kişilerden oluşuyor. Asıl yeteneği üstyapı bürokrasisi olan idareciler ve yöneticilere uygulamak lazım

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S 1 saat önce

Eğer torpil işlemez ve adaletli uygulanırsa güzel Bir uygulama

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Ali 1 saat önce

Beceriksiz damat berat sen bu kritere uymuyorsun millet ne yspsın

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Ensqnttik 1 saat önce

Memur işini zaten yapıyor yapmasa vatandaş şikayet ediyor asıl sıkıntı yöneticilerde yöneticiler hasa Padışah kimseler dokunamıyor ayrıca memur la müdür arasında 2000 tl maaş farkı var memurlarından yöneticilere not veya sicil vermesi gerek yönetici krallığa gidiyor güzelim ülkemde yönetici cahilliğı ni sak lamak için mobing ler tehditler Ooo neler neler bu ülkede memurun canı çıkıyor

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