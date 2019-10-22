Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97324
ALTIN
279.584
DOLAR
5.8459
STERLIN
7.6040
EURO
6.5153

Memura Ocak'ta 3’lü kazanç

Milyonlarca memura Ocak’ta yüzde 4’lük zamma ilaveten yüzde 2.3 enflasyon farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da zamlanacak. 2 çocuklu memurun aile yardımı aylık 481 lirayı bulabilecek...

Memura Ocak'ta 3’lü kazanç

Milyonlarca memura Ocak’ta yüzde 4’lük zamma ilaveten yüzde 2.3 enflasyon farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da zamlanacak. 2 çocuklu memurun aile yardımı aylık 481 lirayı bulabilecek...

22 Ekim 2019 Salı 08:16
Memura Ocak'ta 3’lü kazanç

Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eş ve çocuk yardımı maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Ayrıca eş yardımında bir artış da yeni göstergeden gelecek. Memurlara Ocak'ta yüzde 4 artış ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini fark için ipucu veriyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 7.3 olacak, memurlara yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 2.3 fark çıkacak. Ocak'ta memurların aile yardımı da artacak. Gösterge zammı ve yüzde 6.3'lük katsayı artışı ile halen 295,45 lira olan eş yardımı 334,54 liraya çıkarabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73,58 liraya yükselecek.

Anahtar Kelimeler:
memura ocak ta kazanç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memurun 2020 yılı fazla mesai ücreti belli oldu !
Memurun 2020 yılı fazla mesai ücreti belli oldu !
Memura ayda 478 TL
Memura ayda 478 TL
Kamu çalışanları çalışma saatleri değişiyor! Yeni çalışma saatleri nasıl olacak?
Kamu çalışanları çalışma saatleri değişiyor! Yeni çalışma saatleri nasıl olacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3