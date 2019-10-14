Memura ayda 478 TL

Ocak'ta memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak. Gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı 295,45 lira olan eş yardımını 327,30 liraya çıkaracak. Bu tutar YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 5.65 gerçekleşirse 332,49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73,13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için en az 36,56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar 478,75 liraya çıkacak.