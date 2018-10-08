Memura 410 TL aile yardımı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlara 2019 Ocak'ta da toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve aile yardımı artışı büyük ölçüde belli oldu. Ocak zammı % 4 olarak belirlenen memurların fark alması için de 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 3 aylık enflasyon % 9.34 çıktı. Böylelikle daha şimdiden yüzde 5.84 enflasyon farkı oluştu, 2019 Ocak zammı şuanki haliyle % 9.84'e ulaştı. 2018 enflasyon tahminine göre ise fark % 7.17'ye ulaşabilecek. Bu durumda 2019 Ocak artışı çifte zamla % 11.15'i bulabilecek. Ocak zammı % 11.15 olursa, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 TL'den 279,74 TL'ye yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 65,56, 6 yaş üstü için 32,78 TL'ye çıkacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 410,86 liraya yükselecek.​