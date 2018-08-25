Memura 3’lü zam!

Milyonlarca memuru ilgilendiren memur maaş zamları ile ilgili detaylar belli oldu. 2019 Ocak’ta yüzde 4 zama ek olarak yüzde 3.17 enflasyon farkının yansıtlması öngörülürken, bir artış da aile yardımında olacak. Bunlar dikkate alındığında 2 çocuklu memurun aile yardımı 396 liraya kadar çıkabilecek.

Memurlara 2018 Temmuz'dan sonra 2019 Ocak'ta da 3 zam göründü. Enflasyon tahminleri memurlara 2019 Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak fark da yansıtılabileceğini ortaya koyarken, bir artış da aile yardımında olacak.

İmzalanan toplu sözleşmeye göre; memurlara Ocak'ta yüzde 4 zam yansıtılacak. Ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyon % 3.5'u aşarsa enflasyon farkı verilecek. Aile yardımı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi, memurlara enflasyon farkı çıkabileceğini ortaya koyuyor. Anketteki tahminlere göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin tutarsa, memurlara yüzde 3.17 enflasyon farkı oluşacak. Böylece memurlara Ocak'ta yüzde 4 zam ve yüzde 3.17 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artışla birlikte aile yardımı da yükselecek. Çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 269,73 liraya ulaşacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 63,20 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 31,60 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura halen aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 396,13 liraya yükselecek..

Kaynaklar; Milliyet - Akşam - Takvim

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