Memura 3 zam birden

Kamu personeli olarak görev yapan memurlara 2018 yılının Temmuz ayından sonra 2019 Ocak ayında 3 zam birden göründü. Enflasyon tahminleri, memurlara 2019 Ocak ayında % 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak fark da yansıtılacağı bilgisi ortaya çıktı. Bunlara ek olarak bir artış da aile ve çocuk yardımında olacak.



Geçen yıl yapılan toplu sözleşmede; memurlara Ocak'ta % 4 zam yansıtılacağı, ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyon % 3.5'i aşarsa fark verileceği kararlaştırılmıştı. Enflasyon tahminleri, 2018 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun % 10.65 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.



Bu rakamsal tahminlere göre, memurlara Ocak'ta % 4 zamma ilaveten % 7.17 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artışla birlikte aile yardımı da yükselecek. Çalışmayan eş için ödenen aile ve çocuk yardımı mevcut 251,68 TL seviyesinden 279,74 TL seviyesine çıkacak.



Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 TL'den 65,56 TL'ye, 6 yaş üstü için 29,49 TL'den 32,78 TL'ye yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura halen aylık 369,63 TL ödenirken, bu tutar 2018 yılının Ocak ayında 410,86 TL'ye yükselecek..

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