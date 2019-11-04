Memur zam oranı 2020 belli oldu mu? 2020 mamur maaş zam oranı ne kadar olacak?

Memur zam oranı 2020 belli oldu mu? 2020 mamur maaş zam oranı ne kadar? merak ediliyor. Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8.55'e geriledi. Enflasyon oranları ile 2020 memur maaşı zam oranı da şekil almaya başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her sene Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. 2020 mamur maaş zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

2020 MEMUR MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

EKİM ENFLASYONU NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.

KPSSCAFE.COM.TR