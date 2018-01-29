Memur ve Polislere Taltif Ödemesi Hangi Durumlarda Yapılır? Nasıl Hesaplanır?

2018 yılının gelmesi ile birlikte memurlar, bu yıl taltif ödemesi olacak mo? Taltif ödemelerine ne kadar zam yapılacak? sorularını tartışmaya başladı.

Emniyet personellerine verilen taltif ödemelerinin dayanağı 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Para Mükafatı başlıklı 86'ncı maddesi olarak belirlenmiştir. Buna göre Emniyet Teşkilatı mensuplarından; ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar ve olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilme yapılmaktadır.

Taltif ödemeleri için kurulan komisyon, bir yıl içinde en fazla 3 defa toplanır ve ödemeye hak kazanan her bir personele maaş tutarının 24 katına kadar taltif ödemesi için karar alır. Buna göre bir Emniyet personeli yılda en fazla 72 taltif ödemesi alabilir.

Hesaplama

EGM personellerinin alacakları taltifin hesaplaması, fiilen almakta oldukları aylık tutarların yani gösterge ve ek göstergeleri toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. Buna göre; 1. Sınıf Emniyet Müdürü'nün alacağı taltif tutarı (1500 +3600)*0,108550 = 553,6 TL civarındadır. Diğer personelin taltif tutarı da aynı şekilde hesaplanır.

Memurlarda Nasıl?

Emniyet personeli dışındaki personel ve memurlar ödül konusunda bu kadar şanslı olmazlar. 2011 yılı öncesinde memurlara bir aylıkları tutarında ödenen ödül, çok küçük bir rakama tekabül etmekteydi. Memura yapılan ödülün hesabında ise sadece memurun almakta olduğu gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşan tutar esas alınmaktaydı.

Buna göre 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki bir memurun alacağı ödül tutarı; (2200 +1500)*0,108550 = 401,63 TL olarak ortaya çıkıyor.

Şartlar Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödülü düzenleyen 122'nci maddesinde taltif şartları açıklanmıştır.

Buna göre: Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

# Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

# Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,

# Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde, somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının yani Başbakanlık Müsteşarı aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

Kpsscafe.com.tr | Ankara