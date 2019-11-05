Memur ve memur emeklisine ''sadaka'' gibi ek fark ödemesi!

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı hakem kurulu tarafından ‘yüzde 4 zam ve 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa aşan kısım kadar fark’ şeklinde kararlaştırılmıştı.
İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı.
Temmuz ekim dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5’lik zammı şimdiden aştığından yüzde 0.31’lik fark oluştu.
Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zam alacak memur ve emeklisine son 2 ayda enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 4+0.31 fark eklenmesi öngörülüyor.
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