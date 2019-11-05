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Memur ve memur emeklisine ''sadaka'' gibi ek fark ödemesi!

Enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam da ortaya çıkmaya başladı. Dün açıklanan verilerle birlikte memur ve emeklisine şimdiden fark göründü.

Memur ve memur emeklisine ''sadaka'' gibi ek fark ödemesi!

Enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam da ortaya çıkmaya başladı. Dün açıklanan verilerle birlikte memur ve emeklisine şimdiden fark göründü.

05 Kasım 2019 Salı 10:56
Memur ve memur emeklisine ''sadaka'' gibi ek fark ödemesi!

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı hakem kurulu tarafından ‘yüzde 4 zam ve 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa aşan kısım kadar fark’ şeklinde kararlaştırılmıştı.

İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı.

Temmuz ekim dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5’lik zammı şimdiden aştığından yüzde 0.31’lik fark oluştu.

 Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zam alacak memur ve emeklisine son 2 ayda enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 4+0.31 fark eklenmesi öngörülüyor.

KPSSCAFE.COM.TR

Son Güncelleme: 05.11.2019 18:32
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memur memur emeklisine sadaka gibi ek fark ödemesi
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