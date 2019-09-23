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Memur ve emekliye zam ve fark ! İşte yeni maaşlar...

Toplu sözleşmeden 2020 yılı için yüzde 4+4 zam alan milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü enflasyon farkına çevirdi. Memur ve memur emeklisi ne kadar fark alacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç para olacak?

Memur ve emekliye zam ve fark ! İşte yeni maaşlar...

Toplu sözleşmeden 2020 yılı için yüzde 4+4 zam alan milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü enflasyon farkına çevirdi. Memur ve memur emeklisi ne kadar fark alacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç para olacak?

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:33
Memur ve emekliye zam ve fark ! İşte yeni maaşlar...

Milyonlarca memur ve memur emekilisi ocak ayını bekliyor. Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına çevirdi. Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 oldu. Buna göre; 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.52 olacak.

YÜZDE 5’İ GEÇEN ORAN

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Merkez Bankası da 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.90 olarak açıkladı. Bu tahmin ise 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 8.46 olarak gerçekleşebileceğine işaret ediyor. İlk tahmine göre memur zammı yüzde 7.52 (yüzde 4+3.52’lik fark), ikincisine göre ise 7.46 (yüzde 4+3.46’lık fark) olacak. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5’i aşan fark ocakta yüzde 4’e eklenecek.

AİLE YARDIMI ARTACAK

Enflasyon tahminlerine göre, eş yardımı 338 lirayı bulacak. Ocakta çocuk yardımları da memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı en az 72 liraya, enflasyon tahminlerine göre de 74 liraya çıkabilecek. 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 40 liraya, enflasyon tahminlerine göre 37 liraya yükselebilecek.

EN DÜŞÜK NE OLACAK?

Sadece toplu sözleşme zammının uygulanması ve enflasyon farkının olmaması halinde en düşük memur emekli maaşı 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. Yine en düşük 3 bin 512 lira olan en düşük memur maaşı 3 bin 724 liraya yükselecek. Yüzde 3.46’lık enflasyon farkı tahminine göre; ocakta en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 710 liraya, en düşük memur maaşı da 3 bin 774 liraya yükselecek. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına da son 6 aylık enflasyona göre yüzde 7.46 civarında bir zam yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
memur emekliye zam fark işte yeni maaşlar
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