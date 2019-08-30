Memur ve emeklinin zam sonrası maaşları belli oldu!

Memur ve memur emeklilerinin 20 Ağustos’ta sona eren zam müzarekelerinde son karar, önceki gün Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun zam açıklamasıyla belli oldu.

Onaylanan zam oranlarına göre, memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıl boyuncaki maaşları belli oldu. Müzakere süreci, pek çok eyleme sahne olsa da kurul, hükümetin verdiği teklifi onayladı ve zam oranları 2020 için yüzde 4+4; 2021 için yüzde 3+3 olarak netleşti.

Kurulun onayladığı zam oranlarına göre; 2020 yılının ocak ayında en düşük memur maaşı 3 bin 875 TL; en yüksek memur maaşı ise 14 bin 657 TL olacak.Ayrıca eşi çalışmayan kamu görevlilerine yapılan aile yardımı ödeneğinde de 20 lira artış yapıldı.

Ocak 2020'de, aile yardımı ödeneği dahil 3 bin 707 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 4,5 artışla 3 bin 875 liraya, ortalama memur maaşı da 4 bin 483 liradan yüzde 4,2 artışla 4 bin 669 liraya yükselecek.

Memur emeklisine zam

En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 522 TL seviyesinden 2 bin 623 TL’ye yükselirken, en yüksek memur emeklisi maaşı ise 9 bin 88 TL’den 9 bin 451 TL’ye çıkacak. Ayrıca görevdeki memurlara ve emeklilere temmuz-aralık arasında enflasyon oranının yüzde 5’i geçmesi halinde bu fark da maaşlara eklenecek.

Memur-Sen’den Hakem Kurulu’na tepki

Zam oranın açıklanmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle ilgili olarak, “Kamu İşveren Heyeti, masada uzlaşılan maddeleri Hakem Kurulu’na götürmedi. İşveren Heyeti’ne noterlik yaptı. Tespit tutanaklarını şerhli teslim aldık” dedi.

Yalçın, “Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14’lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14’lük zam Memur-Sen’in kabul edebileceği bir zam değildir” diye konuştu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise, “TİS görüşmeleri başlarken dolar 5.3 TL idi, bugün 6 TL. Gıdada fiyat artışı yüzde 28. İğneden ipliğe zam geldi. Sendika ve konfederasyonları greve davet ediyoruz” açıklaması yaptı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA