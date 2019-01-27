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Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın." ifadelerini kullandı.

27 Ocak 2019 Pazar 17:19
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen'in Ankara'daki olağanüstü genel kuruluna katıldı.

Olaağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Yalçın, kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusuna da değindi.

'TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSASIN'

HaberTürk'te yer alan habere göre; Kamu çalışanları adına 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri başından beri yakından takip ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını, bir adım olarak görüyoruz ancak yine de yeterli değil. Biz diyoruz ki artık 3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın."

Yalçın, 3600 ek göstergede kapsayıcı ve eşitleyici bir modelin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde çalışılması gerektiğini belirterek, "Büyüyen Türkiye'nin mimarları olarak kamu görevlilerinin beklentileri yerine getirilsin." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Ayıp Ayıp Bu Ayrim 4 saat önce

Evet Bütün kamu çalışanlarını kap Sasin adaletsizlik olmasın Uzman jandarma ve uzman erbaslarin ne eksiği var onlar başka yerdenmi geldi Polis imam hemşire öğretmen başka bir yerden mi geldi adalet herkeze lazım bu gün subaylarin 4600 astsubaylar in 3600 ülkemi battı aynı kurumda çalışan iki rutbe arasinda 4 askeri ücret farkı olmaz dünyanın neresinde bu böyle uzman jandarmalar uzman erbaslar tas toprak mi yesin çocuklarını okut ması nmi pre fabrik demi kalsın 4 yıllık fakülte mezunu her devlet memuruna 1. 4 üne düştüm u 3600 verisin ki adalet sağlansın adalet bir ülkenin temel taşıdır bir evladına ver bir evladına verme öyle bisi kabul edilemez

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