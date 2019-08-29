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Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
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Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 823 liraya yükselecek.

Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 823 liraya yükselecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:23
Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5. Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığı'nda toplanan kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

NTV'nin derlediği habere göre, zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak: 

  • En düşük memur maaşı - Temmuz: 3.676, 2020 Ocak: 3.823
  • Müsteşar (1/4) - Temmuz: 14.093 TL, 2020 Ocak: 14.657 TL
  • Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL, 2020 Ocak: 4.175 TL
  • Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL, 2020 Ocak: 5.223 TL
  • Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL, 2020 Ocak: 6.771 TL
  • Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL, 2020 Ocak: 5.926 TL
  • Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL, 2020 Ocak: 8.057 TL
  • Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL, 2020 Ocak: 5.066 TL
  • Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL, 2020 Ocak: 6.604 TL
  • Halen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.08.2019 19:28
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