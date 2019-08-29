Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5. Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığı'nda toplanan kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

NTV'nin derlediği habere göre, zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak:

En düşük memur maaşı - Temmuz: 3.676, 2020 Ocak: 3.823

Müsteşar (1/4) - Temmuz: 14.093 TL, 2020 Ocak: 14.657 TL

Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL, 2020 Ocak: 4.175 TL

Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL, 2020 Ocak: 5.223 TL

Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL, 2020 Ocak: 6.771 TL

Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL, 2020 Ocak: 5.926 TL

Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL, 2020 Ocak: 8.057 TL

Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL, 2020 Ocak: 5.066 TL

Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL, 2020 Ocak: 6.604 TL

Halen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.

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