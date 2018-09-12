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Memur atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı!..

Kamu kurumlarına yapılacak açıktan atama işlemleri ve bazı kamu kurumları tarafından açılacak özel yarışma sınavlarına ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Memur atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı!..

Kamu kurumlarına yapılacak açıktan atama işlemleri ve bazı kamu kurumları tarafından açılacak özel yarışma sınavlarına ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:12
Memur atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı!..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, tüm kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığından izin alınacak.

Genelgede, TBMM İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç bütün kamu kurumlarında 657 sayılı kanunun ve kurumların kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alınacağı da belirtildi.

Yayımlanan bu genelgeyle 2006/9 ve 2014/2 sayılı Başbakanlık genelgeleri yürürlükten kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 12.09.2018 10:17
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