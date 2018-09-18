Memur Adayları İçin Mülakat Kılavuzu : Mülakata Girmeden Önce Bilmeniz Gerekenler!

İster Kamu Kurumu ister özel sektör olsun mülakat kavramını bilmeyen yoktur. Son günlerde Devlet Kurumlarındaki mülakatların kaldırılması ile ilgili kampanyalar düzenlense de hali hazırda kurumlar memur alımları yaparken sözlü veya yazılı mülakatlar yapmaya devam ediyor.

KPSS CAFE olarak memur adayları için mülakatlarda rehber olabilecek nitelikte bir 'mülakat kılavuzu' hazırladık. Memur adaylarına faydalı olması dileğiyle...

Kamu Personel Seçme Sınavı'na girdiniz ve hatırı sayılır puan alarak memurluk hayallerinizi daha da kuvvetlendirdiniz ama mülakat aşaması nedeniyle tedirgin oluyorsunuz. İşte bu mülakat kılavuzunda yer alan mülakata girmeden önce bilmeniz gerekenler konusu da tam burada size faydalı olmayı amaçlıyor.

1-) BAŞVURU KILAVUZUNU VEYA İLANI DETAYLICA İNCELEYİN!

Başvurduğunuz kamu kurumunun mülakatıa katılmadan önce yayınladığı ilanı veya başvuru kılavuzunu mutlaka detaylı olarak inceleyiniz. Zira bazı kurumlar mülakata gidereken dikkat edilmesi gerekenlere başvuru kılavuzunda yer veriyor. Örneğin, yanınızda götürmeniz gereken evrak listesi veya referans bilgileriniz gibi bilgileri isteyebiliyor. Başvuru kılavuzunu veya ilanı inceleyerek bu hususlara dikkat ederseniz mülakat anında mutlaka bilmeniz gereken bir detaydan habersiz konumuna düşmemiş olursunuz.

2-) MUHTEMEL MÜLAKAT SORULARINA GÖZ ATIN!

Her ne kadar kamu kurumları mülakatlarında memur adaylarına standart sorular sorulsa da bazen istisnalar yapıp dünya standartlarına uyarak ilginç mülakat soruları sorabiliyorlar. Bu nedenle mülakata girmeden önce genel olarak internette yayınlanmış mülakat sorularına göz atmanızda fayda vardır. Tabi ki burada mülakat sorusunun ne olacağını bilmediğiniz için rast gelmediğiniz bir soruyla da karşılaşmanız mümkündür. Örneğin, mülakatı gerçekleştiren yetkilinin o an aklına gelen bir soruya muhatap olabilirsiniz.

Bazı mülakat sorularından örnekl verelim;

“En üst katında oturduğunuz beş daireli bir apartmanın sahibi olsaydınız, alt katlarınızda oturmasını istediğiniz kiracılar daha önce kim olduklarını hiç bilmediğiniz, araştırmadığınız, tanımadığınız bireylerden mi oluşurdu yoksa geçmişlerini ve yaşam tarzlarını bildiğiniz, size ve oturdukları binaya bir zarar vermeyeceğine emin olabileceğiniz kişiler mi olurdu?” Hepimizin cevabı zannediyoruz ki aynı, bildiğimiz, tanıdığımız kişileri seçmek hepimizin hakkı. Ancak atlanmaması gereken bir şartla: Liyakat.

Buna benzer mülakat sorularının bir çoğuna internetten ulaşabilirsiniz.

3- MÜLAKATI SINAV OLARAK DEĞİL İŞ GÖRÜŞMESİ OLARAK GÖRÜN!

Mülakatın tanımını yapmak gerekirse sözlü sınav olarak tanımlayabiliriz ancak adayların mülakatı mutlaka kazanmalıyım düşüncesi ile hazırlandıklarından dolayı aşırı heyecandan dolayı mülakat esnasında en basit sorulara bile cevap vermekte zorlanabiliyorlar. Bu nedenle bunu bir mülakat yani sınav olarak değil de bir iş görüşmesi gibi görüp fazla heyecana kapılmamak gerekiyor. Mülakatlarda en temel kural adayın özgüveni ve kendini ifade edebilmesidir. Mülakata girmeden birkaç gün önce kendinizi nasıl ifade edeceğinize dair hazırlıklar yapın. Mesela, kendinizi tanıtan kısa bir giriş konuşmasına hazırlanın. Merhaba. Ben Ali, kurumunuzda bulunan açık pozisyona KPSS 85 puanla başvuruda bulundum.’’ Tarzı bir selamlama ve tanıtma cümlesi ile giriş yapabilirsiniz.

4-MÜLAKATA GİDERKEN HANGİ KIYAFETLER TERCİH EDİLİR?

Hangi kıyafeti seçerseniz seçin kıyafetlerinizin temiz ve ütülenmiş olmasına özen gösterin. Tercihen siyah, lacivert ya da gri tonlarda, iki parçadan oluşan resmi bir takım elbise giyilmesi uzmanlar tarafından da uygun görülmektedir.

Giydiğiniz takım elbiseyi bir gömlek veya kazan ile tamamlayabilirsiniz. Takım içerisine beyaz ya da pastel renkler tercih edilmelidir.

Temiz, yeni boyanmış klasik türde ayakkabılar giyilmelidir.

Saçların bakımlı, temiz ve taranmış olmasına özen gösterilmelidir.

Aynı şekilde tırnakların temiz olmasına özen gösterilmelidir.

Çok az parfüm veya kolonya kullanımı tercih edilebilir. Rahatsız edici ve ağır kokulardan uzak durmalıdır.

Ceplerinizde ses çıkarabilecek anahtar, bozuk para vs. gibi şeylerin olmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür şeyler ceplerde şişkinlik yaratacağı için görüntünüzü bozabilir.

Erkekler Mülakatta Nasıl Kıyafetler Giymelidir?

Taktığınız kravatın kıyafetinizle uyumlu olmasına dikkat çekici şekil ve renklerden oluşmamasına dikkat edilmelidir. İpek kravat takılması görüşmeci üzerinde olumlu izlenimler bırakabilir.

Siyah, boyalı, temiz ve bağcıklı ayakkabılar tercih edilmelidir.

Koyu renk çoraplar giyilmelidir. Siyah bu konuda en iyi tercihtir.

Dağınık ve uzun olmayan, düzgün taranmış kısa saç modelleri seçilmelidir.

Bıyık bir problem yaratmamakla birlikte, temiz bir sakal tıraşı olunmasına özen gösterilmelidir.

Rahatsızlık verecek şekilde ağır kokular kullanılmamalıdır.

Kadınlar Mülakatta Nasıl Kıyafetler Giymelidir

Bir ceketle tamamlanmış takım elbise ya da düz bir elbise giyilmelidir.

Yüksek topuklu ve ses çıkartan ayakkabılar kesinlikle tercih edilmemelidir.

Ayakkabı seçimi yapılırken ucu açık ya da ipli ayakkabılar seçilmemelidir.

Eğer oje sürüyorsanız, temiz ve dikkat çekici renklerde olmamasına özen gösterilmelidir.

Bir çift abartısız küpe kullanılması idealdir.

Hafif tonlarda makyaj yapılabilir ancak aşırı olmamasına dikkat edilmelidir.

Rahatsızlık verecek şekilde ağır kokular kullanılmamalıdır.

Mülakat günü başımıza beklenmedik olayların gelmesi, sürprizlerin yaşanması ihtimaline karşın sınav yerine en az yarım saat bir saat kadar erken gitmelisiniz. Çoğu zaman yoğunluktan aksaklıklardan dolayı mülakat tam saatinde gerçekleşmez. Normalden fazla bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu ihtimali de göz önünde bulundurarak her açıdan hazır bir şekilde gelmeye özen gösterin.

Mülakata adaylar bazen karışık olarak bazen başvuru sırasına göre alınmaktadır. Çağrıldığınız zaman heyecan yapmadan sakin bir şekilde mülakat odasına girin ve girerken kapıyı vurmayı unutmayın. İçeri girdiğinizde komisyon heyetinin karşısında ayakta beklersiniz veya oturmanız için bir sandalye konulmuş olabilir. Kesinlikle odaya girdiğinizde direk gidip o sandalyeye oturmayın ve size “oturun” denilene kadar oturmayın. Yine içeri girerken varsa ceket düğmelerinizin ilikli olmasına dikkat edin.

Kaynaklar; Kamuders - Kariyer.net -