Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MEB'de Şube Müdürlüğü Sözlü Sınav Takvimi Belli Oldu!..

Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü sözlü sınav takvimini açıkladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafındantaşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı 3-14 Eylül tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

banner396

MEB'de Şube Müdürlüğü Sözlü Sınav Takvimi Belli Oldu!..

Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü sözlü sınav takvimini açıkladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafındantaşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı 3-14 Eylül tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:49
MEB'de Şube Müdürlüğü Sözlü Sınav Takvimi Belli Oldu!..

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), taşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı 3-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

MEB Basın Merkezinin aktardığı bilgiye göre, MEB taşra teşkilatı şube müdürlüğü görevde yükselme sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Görevde yükselme yazılı sınavında 60 puan barajını aşan adaylar başarılı sayıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 16/1 maddesi hükmüne göre duyuruda ilan edilen 513 kadro için söz konusu sınav sonucunda, 2 bin 32 aday sözlü sınava girmeye hak kazandı.

Bakanlık, taşra teşkilatına 513 şube müdürlüğü için görevde yükselme sözlü sınavı sözlü sınav takvimini belirledi. Buna göre, sınav giriş belgeleri kişisel bilgiler modülünde 10 Ağustos'ta yayımlanacak. 3-14 Eylül tarihlerinde yapılacak sözlü sınavların sonuçları 21 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlara itirazlar, 24-28 Eylül'de, itirazların değerlendirilip duyurulması ise 1-12 Ekim'de yapılacak.

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, Bakanlık kadrolarına 300 şube müdürünün atandığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynaklar; AA

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.07.2018 16:53
Anahtar Kelimeler:
MEB şube Müdürlüğü Sözlü Sınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadrolu İşçi Yönetmeliği Ne Zaman Açıklanacak!..
Kadrolu İşçi Yönetmeliği Ne Zaman Açıklanacak!..
MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Başvuruları Başladı! Başvurular Nasıl Yapılacak?
MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Başvuruları Başladı! Başvurular Nasıl Yapılacak?
KPSS 60 Puan İle Önlisans Mezunu 957 Memur Alımı Yapılacak!..
KPSS 60 Puan İle Önlisans Mezunu 957 Memur Alımı Yapılacak!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim