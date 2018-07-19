MEBBİS Yönetici Atamaları Başvuru Ekranı Açıldı!..

Adaylar MEBBİS'ten girip yönetici atamaları başvurularını yapabilecekler Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atamaları başvuruları 19 Temmuz 2018 saat 14:20 itibari ile itibariyle açıldı. Başvurular 3 veya 4 gün sürecek.

MEBBİS üzerinden yönetici atamaları duyurusu şu şekilde: Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercih başvuruları MEBBİS'te açılmıştır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Atama şartları

MADDE 3-

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

e) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

ç) İ1 ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.

(3) Yurtdışı daimi görevlere atanabilmek için birinci fıkranın

(a) ve (b) bentlerinde yer alan şartlara ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında yapılacak atamalar dahil, yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek şarttır. Yurtdışı teşkilaünda daimi bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usül ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usül ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (4) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların

(a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz.



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