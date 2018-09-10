MEB Öğretmenlerin Mazerete bağlı 2. Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği hakkı tanınan öğretmenlerimizin atama sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda Öğretmenlerin 2018 yılı yaz yılı kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı ek yer değiştirme sonuçlarına dair açıklama ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden de yayımlanığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarına dair paylaşılan açıklamada, ''Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği hakkı tanınan öğretmenlerimizin atama sonuçları açıklandı.'' ifadeleri kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru metni ve atama sonuçları için TIKLAYINIZ

Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği hakkı tanınan öğretmenlerimizin atama sonuçları açıklandı.https://t.co/LWBLZGHcmw — MEB (@tcmeb) 10 Eylül 2018

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