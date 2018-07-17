MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Başvuruları Başladı! Başvurular Nasıl Yapılacak?

MEB tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için duyuru niteliğindeki ilan yayımlanmıştı ve sözleşmeli öğretmen başvuruları alınmıştı. 11 Temmuz 2018 tarihinde de sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 Bin Öğretmen atama tercih başvuruları başladı. Peki tercih başvuruları nasıl yapılacak?.. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...