MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Başvuruları Başladı! Başvurular Nasıl Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. KPSS cafe olarak Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat sonuçları açıklandı isimli haberimiz ile duyurmuştuk. Aylarca beklenen mülakat sonuçları 11 Temmuz 2018 tarihinde öğretmen adaylarının erişimine açılmıştı.
Bununla beraber öğretmenlerin tercih başvuruları başladı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar tercih başvurularını 20 Temmuz 2018 tarihinde Cuma gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılabilecek.
Atama tercihleri ise 17- 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak.
Ayrıca yapılan atama sonuçları ise 23 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
- Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan almış olan adaylar en fazla 20 okulu elektronik ortamda tercih edebilecekler.
- Ayrıca tercihler aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasında istenen öncelikte yapılabilecek.
- Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünde onaylatılabilecek.
- Diğer yandan adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından başvurularını onaylatmadıkları süreçte tercihlerini değiştirme hakkında sahip olabilecekler.
- Adaylar tercih dışı seçenek olarak "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" veya "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden herhangi birini seçmek zorunda.
- Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğünde elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.
- Adayların puanlarının eşit olması halinde ise KPSS puanının üstünlüğü dikkate alınacak bununla beraber eşitliğin devam etmesi durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAKVİMİ AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde ise;
Sözlü sınav sonuçları ilanı 11 Temmuz 2018
Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11 Temmuz- 13 Temmuz 2018
İtirazların sonuçlandırılması 16 Temmuz 2018
Atama tercihlerinin alınması 17 Temmuz- 20 Temmuz 2018
Atama sonuçlarının açıklanması 23 Temmuz 2018 olarak duyuruldu.
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