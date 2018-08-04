KPSS'de Bilgisayar İşletmeni Ne İş Yapar? Bilgisayar İşletmenliği Nasıl Bir Meslektir?

KPSS 2018/1 Ön Lisans Tercih Kılavuzunda yer alan Bilgilsayar İşletmenliği kadrosu için internette birçok arama yapılmaktadır. Bilgisayar İşletmeni ne iş yapar, bilgisayar işletmenliği nasıl bir meslektir, bilgisayar işletmeninin görevleri gibi aramalar yaparak insanlar bu açık pozisyon için araştırma yapıyor. KPSScafe olarak Bilgisayar İşletmenliği ile ilgili gerekli bilgileri bir araya getirdik. İşte Bilgisayar İşletmenliği ile ilgili detaylı bilgi;

Bilgisayar İşletmeni Nedir?

Bilgisayar işletmeni unvanı yalnızca kamu kurumlarında görev alan veya alacak memurlar için kullanılan bir kavramdır. Bilgisayar işletmeni görevlendirildiği veya atandığı kurumdaki bilgisayarların kurulumundan ve düzeninden sorumludur. Bilgisayarların ilk kurulum aşamasından son kullanıcıya eriştikten sonra doğacak ve doğabilecek tüm sorunlardan sorumludur. Arızalı bilgisayarların basit arızalarını gidermek, donanım ve sistemsel problemlerini gidermeye çalışır.

Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse özel sektördeki bilgi işlem personeli ile aynı işi yapar. Sadece devlet kurumlarındaki karşılığı bilgisayar işletmeni veya bilgisayar işletmenliğidir.

Nasıl Bilgisayar İşletmeni Olunur?

Nasıl bilgisayar işletmeni olunur sorusunun cevabını vererek haberimize devam ediyoruz. Bilgisayar İşletmeni olmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak gerekmektedir. Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kurs merkezlerinden alınabildiği gibi lise ya da üniversite eğitiminiz esnasında bilgisayar içerikli herhangi bir ders aldıysanız bunu belgelendirmeniz halinde sertifika sahibi olmuş sayılırsınız. Dersi alma yılınız, dersin kredisi yada süresinin bir önemi yoktur. Daha sonrasında ise geliştirilmiş işlemler bakımından sertifikanız verilirken atama için KPSS puan şartı aranmaktadır. En az 70 puan alanlar genel tercihlerde sıralamaya girmeye hak kazanmaktadır. Bu şartları sağlayanlar 3249 ve 7225 bilgisayar işletmenliği nitelik ve aranan kodu olan kadrolardan birisini tercih edebilir. KPSS 2018/1 Bilgisayar İşletmenliği kadrosu için lisans ve önlisans mezunu olan adaylardan bir alım yapılmaktadır.

Bilgisayar İşletmeni Ne İş Yapar?

Bilgisayar işletmeni görevlerini kısaca sıralamak gerekirse;

Çalıştığı devlet kurumunda bulunan bilgisayarlara ait bakım ve onarım işlemlerini yapmak,

Bilgisayar içinde bulunan Office programlarına hakim olmak ve bunları üstün bir şekilde kullanabilmek,

Kendisine sunulan yazılı ve verili olan metinleri yetkin olarak kullanmak bunları dijital hale getirmek,

Kendisine verilen tüm verileri bilgisayara kaydetmek,

Verilen konu ile ilgili sunum hazırlayabilmek,

Kuruma ait olan internet sitesinin tüm işlemlerini yapmak ve bunlara ait verileri siteye girmek,

Kuruma ait olan tüm programları öğrenmek ve bunun üzerinden sistem düzeltmeleri yapmak,

Bilgi işlem alanında bulunan tüm işlemleri yapmak,

Bilgisayar İşletmeni Ne Kadar Maaş Alır?

Bilgisayar işletmeni olarak atanan veya bilgisayar işletmenliğini tercih edecek kişilerin merak ettiği soruların başında bilgisayar işletmeni ne kadar maaş alır sorusu gelmektedir. Bilgisayar İşletmeninin aldığı maaşa bakıldığı zaman, ilk göreve başladığı sıralarda 9/1 derece memurluk kıdemi ile 2.251 TL olarak 2016 yılında düzenlenmiştir. Bilgisayar işletmeni için verilen bu maaş, tüm memur maaşları gibi çocuksuz olan memurlar için hesapanmış maaştır. Bunun üzerine eklenen çocuk ve eş yardımları ise kişisel maaşlarda değişiklik gösterecektir. Bu uygulamada ise çocuksuz personel için asgari geçim indirimi ise 90.11 TL olarak belirlenmiştir.

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