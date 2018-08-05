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Kamuya 67 Bin 331 Memur Alımı Yapılacak!..

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan "100 günlük eylem planı" kapsamında kamuya 67 binden fazla memur alımı yapılacağı duyuruldu.

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Kamuya 67 Bin 331 Memur Alımı Yapılacak!..

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan "100 günlük eylem planı" kapsamında kamuya 67 binden fazla memur alımı yapılacağı duyuruldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:58
Kamuya 67 Bin 331 Memur Alımı Yapılacak!..

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan "100 günlük eylem planı" kapsamında kamuya 67 binden fazla memur alımı yapılacağı duyuruldu.

İlk önce Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetler ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına 67 bin 331 memur alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat planı özellikle kadro bekleyen gençleri umutlandırdı.

20 Bin sözleşmeli öğretmen ek ataması büyük sevinçle karşılandı ve atamaların yapılması bekleniyor. İlerleyen günlerde yeni kurumların da eleman ilanına çıkması bekleniyor. 100 günlük eylem planına göre yeni açılacak kadrolar şu şekilde oluşacak:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Ataması yapılacak öğretmenler sözleşmeli olarak görev yapacak ve atamalar KPSS'ye göre yapılacak.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni polis alımları devam ediyor. Bu kapsamda 3 bin polis amiri alınacak. Buna ilaveten 22 bin 500 polis memuru ve değişik illerde görev yapacak 7 bin bekçi alımı yapılacak.​

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: Jandarma güçleri de kuvvetlendiriliyor. Bu kapsamda 500 subay, 4 bin 156 astsubay ve 10 bin 175 uzman erbaş alımı olacak.​

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 44 subay, 98 astsubay ve 300 uzman erbaş alımı yapılacak.

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