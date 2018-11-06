Kamuda Yeni Dönem! Memurlara Prim Dönemi!

Memurların daha verimli çalıştırılması ve performansına teşvik olmak için başlatılan çalışmanın ayrıntıları belli oldu. Yeni reform paketine göre kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet veren tüm kamu personelinin beceri ve yetenek düzeyleri tespit edilecek ve kamuda verimlilik-başarı kriterlerine göre çalışana prim sistemi uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bürokrasinin azaltılması ve sistemin hızlı çalışmasına yönelik yaptığı çağrıdan sonra kamu personeline yönelik kriterler için de düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın da içerisinde yer aldığı çalışma çerçevesinde kamudaki insan kaynakları detaylı analiz edilerek raporlanacak.

HİZMET-PERSONEL-ÜCRET

Hali hazırda hizmetine devam eden kamu personeli insan kaynağının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için, sıkıntılı olduğu tespit edilen 'hizmet-personel-ücret' mekanizmasının yapılandırılması yeniden gündeme alındı. Yeni çalışma çerçevesinde, kamu personeli bilgi sisteminin daha önce başlayan çalışmaları öncelikli olarak tamamlanarak bitirilecek.

Oluşturulacak bu altyapıyla her personelin bilgi ve beceri düzeyleri tespit edilecek ve sisteme aktarılacak. Sistem üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda analiz yapılarak raporlanacak. Hizmet içi eğitimlerle beraber bilgi ve beceri düzeyinde olası eksikliklerin tespit edilmesi halinde eğitimler verilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programında da yer alan 'kamuda esnek çalışma' için yeni modeller ve yöntemler geliştirilecek. Kamuda çalışanların becerilerinin yanı sıra 'yetenek' ölçümleri de yapılacak. Bürokrasinin azaltılması ve kamuda iş ve işlemlerin hızlandırılması için yapılacak düzenlemeden sonra ödül ve performans sistemi hayata geçirilecek.

Bu sistemde de etkinlik ve verimlilik analizleri her bir kamu personeli için ayrı ayrı yürütülecek. Kamu personelinin verimliliği ve başarılarına göre ödüllendirme sistemi hayata geçirilecek. Programa göre tüm bu çalışmalar 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak.

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Kaynaklar; Takvim Gazetesi

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