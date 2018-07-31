Kamuda yeni dönem başlıyor! Yaygınlaştırılacak

24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte birçok alanda değişiklikler yapıldı. Bir değişiklik de kamu personeli istihdamı konusunda yapılacak. İstihdam için yeni bir yol haritası çizildi. Gelişen teknoloji ile birlikte doğan meslekler için yeni meslek kursları düzenlenecek, gençlere kamuda part-time yani yarı zamanlı çalışma imkanı sunulacak ve en önemlisi işsizlere gelir desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istihdam seferberliği ilan etmiş ve istihdamı güçlendirmek ve arttırmak için çalışma hayatında da yeni bir dönemin başlayacağını duyurmuştu. Mezun olan öğrencilerin iş hayatına geçişi kolaylaşacak, meslek danışmanları uzmanlaşacak. İşsiz gençlere geçici gelir desteği sağlanacak. İşte istihdam seferberliğinde yeni yol haritası:



NİTELİKLER GELİŞTİRİLECEK