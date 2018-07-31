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Kamuda yeni dönem başlıyor! Yaygınlaştırılacak

24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte birçok alanda değişiklikler yapıldı. Bir değişiklik de kamu personeli istihdamı konusunda yapılacak. İstihdam için yeni bir yol haritası çizildi. Gelişen teknoloji ile birlikte doğan meslekler için yeni meslek kursları düzenlenecek, gençlere kamuda part-time yani yarı zamanlı çalışma imkanı sunulacak ve en önemlisi işsizlere gelir desteği sağlanacak.

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Kamuda yeni dönem başlıyor! Yaygınlaştırılacak

24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte birçok alanda değişiklikler yapıldı. Bir değişiklik de kamu personeli istihdamı konusunda yapılacak. İstihdam için yeni bir yol haritası çizildi. Gelişen teknoloji ile birlikte doğan meslekler için yeni meslek kursları düzenlenecek, gençlere kamuda part-time yani yarı zamanlı çalışma imkanı sunulacak ve en önemlisi işsizlere gelir desteği sağlanacak.

31 Temmuz 2018 Salı 08:55
Kamuda yeni dönem başlıyor! Yaygınlaştırılacak

24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte birçok alanda değişiklikler yapıldı. Bir değişiklik de kamu personeli istihdamı konusunda yapılacak. İstihdam için yeni bir yol haritası çizildi. Gelişen teknoloji ile birlikte doğan meslekler için yeni meslek kursları düzenlenecek, gençlere kamuda part-time yani yarı zamanlı çalışma imkanı sunulacak ve en önemlisi işsizlere gelir desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istihdam seferberliği ilan etmiş ve istihdamı güçlendirmek ve arttırmak için çalışma hayatında da yeni bir dönemin başlayacağını duyurmuştu. Mezun olan öğrencilerin iş hayatına geçişi kolaylaşacak, meslek danışmanları uzmanlaşacak. İşsiz gençlere geçici gelir desteği sağlanacak. İşte istihdam seferberliğinde yeni yol haritası: 

NİTELİKLER GELİŞTİRİLECEK

  • Özellikle kadın ve gençlerin niteliklerini geliştirecek, mesleklerinde uzmanlaşacakları yeni eğitim programları uygulanacak. 
  • Hizmet sektöründe kaliteyi artırmak için meslek kursları düzenlenecek. 
  • Yeni nesil meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları oluşturulacak. 
  • İşbaşı eğitim programlarının fonksiyonları artacak. 
  • Gençlerin mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına dahil olmaları kolaylaşacak. 
  • Uluslararası işgücü ve yurt dışındaki Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. 
  • Kupon modeli kapsamında başlatılan mesleki eğitim programları 2 yıl sürecek. 
  • Eğitim kurumlarından istihdam garantisi alınacak. 
  • Gençlere kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşullarıi part-time (yarı zamanlı) iş imkanı sunulacak.

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Istihdam SeferberliğiKamuCumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiErdoğanPart-timeGelir Desteği
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