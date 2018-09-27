Kamuda Profesyonel Mülakat Dönemi

Kamuda İnsan Kaynakları Uzmanı Dönemi

Kamu kurumlarında işe alım sürecinde dev adım atıldı. 24 Haziran seçimlerinden sonra Tarım ve Orman Bakanı olarak göreve getirilen Bekir Pakdemirli bakanlık bünyesinde görev yapacak üst düzey yöneticilerin belirlenmesi için insan kaynakları alanında uzman olan Selen Kocabaş’ı mülakat süreçlerinden sorumlu isim olarak görevlendirdi.

İstanbul Üniversitesi’nin iktisat bölümünden mezun olan Selen Kocabaş lisansüstü eğitimini ise insan kaynakları alanında yaparak uzmanlaştı. Pek çok tanınmış firmanın insan kaynakları pozisyonlarında görev yapan Selen Kocabaş son olarak Turkcell’de genel müdür yardımcısı kadrosunda görev yaptı. Turkcell'de görev yaptığı sürede de oldukça önemli işlere imza atan Selen Kocabaş, Turkcell’in vasıflı personel dönüşümünde büyük bir rol oynadı.

Özgeçmişleri (CV) Değerlendiriyor

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli tarafından mülakat sürecinin başına getirilen Selen Kocabaş üst düzey yönetici mülakatlarında özgeçmişleri (CV) değerlendiriyor ve mülakat süreçlerini gözlemleyerek takip ediyor. Böylelikle liyakata en uygun şekilde kamu personeli alımlarının yapılmasını sağlıyor. Bu sayede Tarım Bakanlığı’nın daha başarılı bir yönetime kavuşması hedefleniyor. Bu yöntem devletin de özel sektör gibi liyakata giderek daha da çok önem vereceğinin bir sinyali olarak algılanmaya başladı.

Mülakatlarda yaşanan torpil ve adam kayırma gibi problemleri engellemek ve önüne geçmek için bu uygulamanın diğer kamu kurumlarında da başlaması gerekiyor. Bu sayede adalet tesis edilmekle kalınmayacak aynı zamanda kamu kurumlarının daha etkin hizmet sunmaları da sağlanmış olacak.

Bu konuda devletin liyakat hususuna daha da çok önem vermeye başlayacağı ifade edilebilir.

Kaynaklar; İşİlanlarıKariyer

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