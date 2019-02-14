Kamu-Sen'den 3600 Ek Gösterge Açıklaması!

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) 3600 Ek gösterge ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada " bizim hazırladığımız 3600 ek gösterge çalışmasına göz atılmalı ve tüm memurları kapsayacak şekilde yeniden hazırlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kamu-Sen tarafından yapılan açıklama şöyle;

Kamuoyunda sabırsızlıkla beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi hususunda iktidar kanadından iki ayrı açıklama gelmiştir. Kamuda heyecanla beklenen düzenlemeye ilişkin siyasi iktidara mensup iki önemli isimden gelen kısa aralıklı bu açıklamalar kafaları karıştırmıştır. İktidar Grubu Başkanvekili Bülent Turan’ın, ”meclis takvimine uygun şekilde ek gösterge çalışmasını çıkartacağız” sözlerinin ardından İktidar Grubu Başkanvekili Mehmet Muş’un bu açıklamaya tezat düşen,”3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz. Teknik teferruatlı bir konu bu ama ajandamızda ”şeklindeki söylemleri kamu çalışanları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır.

GENEL BAŞKAN: POLEMİK YERİNE, TÜRKİYE KAMU-SEN’İN EK GÖSTERGE ÇALIŞMASINA GÖZ ATILMALIDIR

Genel Başkan Önder Kahveci, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Türkiye Kamu-Sen olarak ek gösterge konusunda tavrımız ortadadır. Sadece 4 meslek grubu değil, tüm kamu çalışanlarını kapsayan bir düzenleme yapılması hususunda görüşümüz nettir. Bu noktada Konfederasyon olarak hazırladığımız ek gösterge çalışması TBMM gündemindedir. Siyasilerin kendi içlerindeki polemik yaratacak sözler, yerine Türkiye Kamu-Sen’in çalışmasına göz atmaları yeterli olacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığımız görüşmede ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini ve son aşamada sendikaların da görüşlerinin alınacağı hususunda beyan vermiştir. Konfederasyon olarak, ek gösterge konusunda kamuda oluşan beklentilerin bir an önce karşılanması yönünde adımların atılmasını bekliyoruz.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA