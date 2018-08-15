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Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde, kamu-kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ödenecek olan ek ödemenin ilk ödemesi 17 Ağustos 2018'de ikinci ödeme ise 7 Aralık 2018'de ödenecek.

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Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde, kamu-kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ödenecek olan ek ödemenin ilk ödemesi 17 Ağustos 2018'de ikinci ödeme ise 7 Aralık 2018'de ödenecek.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:23
Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde, kamu-kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ödenecek olan ek ödemenin ilk ödemesi 17 Ağustos 2018'de ikinci ödeme ise 7 Aralık 2018'de ödenecek.

Cumhurbaşkanlığıı kararları ile 6772 sayılı kanun bünyesinde yürürlüğe giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ek ödeme sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, devlet ve devlete bağlı müesseseler çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin ilk ödemesi 17 Ağustos 2018'de, ikinci yarısı ise 7 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

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Son Güncelleme: 15.08.2018 08:38
Anahtar Kelimeler:
Ek ödemeMüesseseIşçileriKamuErdoğan
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