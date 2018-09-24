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Kamu işçilerine bin 83 TL İkramiye Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kamu işçilerine ilave tediye diğer adıyla ikramiye adı altında yapılacak olan 1083 TL ödemeleri 7 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

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Kamu işçilerine bin 83 TL İkramiye Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kamu işçilerine ilave tediye diğer adıyla ikramiye adı altında yapılacak olan 1083 TL ödemeleri 7 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:52
Kamu işçilerine bin 83 TL İkramiye Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor.

26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 13 günlük tediye 17 Ağustos 2018 tarihinde ödendi. 7 Aralık 2018 tarihinde de 13 günlük tediye yatırılacak.

2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçiye 13 günlük tediye olarak % 15 vergi diliminde bin 83 TL ödenecek.

Kaynaklar; Takvim

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 24.09.2018 13:00
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