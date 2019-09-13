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Kamu Çalışanlarının Maaşları Yeniden Hesaplanacak!

KHK ile kadroya geçen taşeron işçileri yakından ilgilendiren çok önemli gelişme yaşandı. Açılan dava sonucunda mahkeme kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarının yeniden hesaplanmasına karar verdi. Karar ile 2019 yılının ocak ayından itibaren eksik yatan ücretlerde ödenecek.

Kamu Çalışanlarının Maaşları Yeniden Hesaplanacak!

KHK ile kadroya geçen taşeron işçileri yakından ilgilendiren çok önemli gelişme yaşandı. Açılan dava sonucunda mahkeme kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarının yeniden hesaplanmasına karar verdi. Karar ile 2019 yılının ocak ayından itibaren eksik yatan ücretlerde ödenecek.

13 Eylül 2019 Cuma 08:47
Kamu Çalışanlarının Maaşları Yeniden Hesaplanacak!

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendirin çok önemli karar. Ankara 24. İş Mahkemesine kararını verdi. 

Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak.  Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan  adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

YENİ ÜCRETLER ŞU ŞEKİLDE BELİRLENECEK

Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek.Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek.

FARKLI EMSAL DAVALAR DEVAM EDİYOR

 Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen üyelerimiz adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle farklı işverenlere karşı açılan emsal davalar devam etmektedir."

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kamu çalışanlarının maaşları yeniden hesaplanacak
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