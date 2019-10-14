Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94206
ALTIN
284.716
DOLAR
5.9321
STERLIN
7.4802
EURO
6.5410

Kamu çalışanları çalışma saatleri değişiyor! Yeni çalışma saatleri nasıl olacak?

Kamu personeli çalışma saatleri değişikliği için adım atıldı. Uzun süredir kamu çalışanları çalışma saatlerinden değişiklik ve esneklik yapılmasını talep ediyordu. Kamu çalışanlarının talepleri yerine getirildi ve personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlemeye gidiliyor. Peki yeni kamu çalışma saatleri nasıl olacak?

Kamu çalışanları çalışma saatleri değişiyor! Yeni çalışma saatleri nasıl olacak?

Kamu personeli çalışma saatleri değişikliği için adım atıldı. Uzun süredir kamu çalışanları çalışma saatlerinden değişiklik ve esneklik yapılmasını talep ediyordu. Kamu çalışanlarının talepleri yerine getirildi ve personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlemeye gidiliyor. Peki yeni kamu çalışma saatleri nasıl olacak?

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:19
Kamu çalışanları çalışma saatleri değişiyor! Yeni çalışma saatleri nasıl olacak?

Kamu personeli çalışma saatleri değişikliği için adım atıldı. Uzun süredir kamu çalışanları çalışma saatlerinden değişiklik ve esneklik yapılmasını talep ediyordu. Kamu çalışanlarının talepleri yerine getirildi ve personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlemeye gidiliyor. Yapılan değişiklik ile mesai zorunluluğu olmayan çalışanların evde çalışmasının önünü açılmış olacak. Peki yeni kamu personelinin çalışma saatleri nasıl olacak?  Yeni çalışma sistemi hakkında tüm detaylar haberimizde. 

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren karar için adım atıldı. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile kamu personelinin çalışma şekli ve saatlerinden köklü değişiklikler gelecek. Avrupa, ABD ve OECD ülkelerinde uygulama da olan esnek çalışma saatleri Türkiye’de de uygulanmaya başlayacak. Kamu çalışma saatleri değişikliği ile çalışanın verimliliği ve memnuniyetinin arttırılması hedefleniyor. Kamu çalışma saatleri değişikliğine 2020’de geçilmesi bekleniyor.

YENİ SİTEMDE NELER OLACAK?

İş gücünün uzaktan veya yakından izlemek için sistemler kuruluyor. Türk iş gücünü izleyecek ve değerlendirecek olan sistem, yeni sektörde uyum stratejisi de uygulayacak.

  • Yeni gelen sistem ile meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları da olacak. Bu çalışmalara destek ise İŞKUR tarafından sağlanacak.
  • Yarı zamanlı çalışanların çok olduğu sektörlere yönelik kursların sayısı arttırılacak. İstihdam olan iş yerlerine veya işleri yapanlara daha fazla teşvik verilecek.
  • Yeni sistem ile iş fırsatlarının çoğaltılması dolayısıyla, işsizlik oranının düşürülmesi de hedefleniyor.
  • Çalışanlar aileleri ile ilgilenebilecek, sosyal aktivitelere katılabilecek.
  • Mesai yapması gerekmeyen çalışanlar evlerinde çalışabilecek. Bunun için sadece ev izni alacak.
  • Yeni çalışma modeli çalışanların haklarını da korunacak, ekonomik ve sosyal haklar sağlanacak.

YENİ SİSTEME 2020’DE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Kamu çalışanlarının çalışma saatleri ile ilgili değişikliğe 2020'den itibaren geçilmesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN DE YENİ SİSTEM

Özel sektör içinde yeni sistem geliştirildi. Özel sektörün iş gücü isteği hemen karşılanacak. İşsiz kalanların veya iş isteyenlerin iş bulmaları kolaylaştırılacak. Mezun olanlar için iş bulma kolaylaştırılırken özel gruplara karşı da yaptırımlar yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
kamu çalışanları çalışma değişiyor yeni çalışma nasıl olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur ve emeklinin zam formülü! Yeni oran...
Memur ve emeklinin zam formülü! Yeni oran...
Binlerce memuru ilgilendiriyor! Süre 6 aya düşürüldü...
Binlerce memuru ilgilendiriyor! Süre 6 aya düşürüldü...
Memura ve emekliye yüzde 6 zam geliyor
Memura ve emekliye yüzde 6 zam geliyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim