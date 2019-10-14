Kamu çalışanları çalışma saatleri değişiyor! Yeni çalışma saatleri nasıl olacak?

Kamu personeli çalışma saatleri değişikliği için adım atıldı. Uzun süredir kamu çalışanları çalışma saatlerinden değişiklik ve esneklik yapılmasını talep ediyordu. Kamu çalışanlarının talepleri yerine getirildi ve personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlemeye gidiliyor. Yapılan değişiklik ile mesai zorunluluğu olmayan çalışanların evde çalışmasının önünü açılmış olacak. Peki yeni kamu personelinin çalışma saatleri nasıl olacak? Yeni çalışma sistemi hakkında tüm detaylar haberimizde.

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren karar için adım atıldı. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile kamu personelinin çalışma şekli ve saatlerinden köklü değişiklikler gelecek. Avrupa, ABD ve OECD ülkelerinde uygulama da olan esnek çalışma saatleri Türkiye’de de uygulanmaya başlayacak. Kamu çalışma saatleri değişikliği ile çalışanın verimliliği ve memnuniyetinin arttırılması hedefleniyor. Kamu çalışma saatleri değişikliğine 2020’de geçilmesi bekleniyor.

YENİ SİTEMDE NELER OLACAK?

İş gücünün uzaktan veya yakından izlemek için sistemler kuruluyor. Türk iş gücünü izleyecek ve değerlendirecek olan sistem, yeni sektörde uyum stratejisi de uygulayacak.

Yeni gelen sistem ile meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları da olacak. Bu çalışmalara destek ise İŞKUR tarafından sağlanacak.

Yarı zamanlı çalışanların çok olduğu sektörlere yönelik kursların sayısı arttırılacak. İstihdam olan iş yerlerine veya işleri yapanlara daha fazla teşvik verilecek.

Yeni sistem ile iş fırsatlarının çoğaltılması dolayısıyla, işsizlik oranının düşürülmesi de hedefleniyor.

Çalışanlar aileleri ile ilgilenebilecek, sosyal aktivitelere katılabilecek.

Mesai yapması gerekmeyen çalışanlar evlerinde çalışabilecek. Bunun için sadece ev izni alacak.

Yeni çalışma modeli çalışanların haklarını da korunacak, ekonomik ve sosyal haklar sağlanacak.

YENİ SİSTEME 2020’DE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Kamu çalışanlarının çalışma saatleri ile ilgili değişikliğe 2020'den itibaren geçilmesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN DE YENİ SİSTEM

Özel sektör içinde yeni sistem geliştirildi. Özel sektörün iş gücü isteği hemen karşılanacak. İşsiz kalanların veya iş isteyenlerin iş bulmaları kolaylaştırılacak. Mezun olanlar için iş bulma kolaylaştırılırken özel gruplara karşı da yaptırımlar yapılacak.