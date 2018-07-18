Kadrolu İşçi Yönetmeliği Ne Zaman Açıklanacak!..

Düzenlenen devir-teslim töreninde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a devreden Julide Sarıeroğlu, “Kamuda kadrolu işçi alımıyla ilgili yönetmeliğimizi tamamladık. Geçen hafta çıkartacaktık ama bürokratik bir süreç nedeniyle onu çıkartamamış olduk. İnşallah, bu dönemin ilk çalışmalarından birisi olur. Bundan sonra kamuda taşeron çalışma sistemi olmayacağı için alımların kadrolu işçi şeklinde olacağı için kolaylaştırdığımız, gerçekten pratik olarak yürütülecek bir çalışma olacak.” dedi. Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere kadrolu işçi yönetmeliğinin kısa sürede çıkacağı belirtiliyor.Kamuya kadrolu işçi alımının önünün açılacağı yapılan açıklamalarla görülüyor.

Beklenen Kadrolu İşçi Yönetmelidi Nedir?

Bakanın açıklamaları ve uzmanların değerlendirmelerine/ yorumlarına göre kadrolu işçi yönetmeliği daha çok yeni alınacak kadrolu işçilerin alımlarının nasıl, hangi şartlarla kimin tarafından yapılacağını belirlemek üzere olacak. Ancak yönetmelikte şuanda çalışan işçiler için de sürprizlerin olabileceğinden bahseden yorumcular yönetmeliğin ne zaman çıkacağı hususunda fikir ayrılığı yaşıyorlar.

Kadrolu İşçi Yönetmeliği Ne Zaman Yayınlanacak?

Eski bakan Jülide Sarıeroğlu’nun açıklamalarından yönetmelik maddelerinin tamamlanmış olduğunu sadece yayınlanmasının yapılmamış olduğu anlaşılmaktadır. Önümüzdeki haftalarda bakanlık devir teslimlerinin yapılmasının ardından yönetmelik kısa sürede açıklanacağını umuyoruz. KPSS Cafe olarak yönetmeliğin kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz.

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