İşçi Kadrosuna Açıktan Atama İmkanı Geldi!..

Yapılan kanun düzenlemesi ile kamu kurumlarına atanacak olan sürekli işçiler için açıktan atama imkanı getirildi. Kamu Kurumlarındaki işçi kadrosuna açıktan atamanın şartları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin veya çalışacak olan işçilerin güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayan yeni düzenleme gerçekleştirildi.

Sürekli işçi alımları için yapılan düzenlemenin amacı uzun yıllar geçici çalışmak zorunda kalan işçinin devlet korumasına alınması olarak belirtildi.

Ayrıca yapılan bu düzenlemenin istihdam edilen sürekli işçilerin performansını da artıracağı düşünülmektedir.

Yapılan düzenlemede; çiftlik, şantiye, atölye, fabrika gibi işçi çalışma yerlerine destek hizmetlerinde istihdam etmek üzere sürekli işçi kadrosu açılabilecek. Yapılacak olan bu hamleyle beraber istihdam edilen personel sürekli bir şekilde istihdam edilecek. Dolayısıyla işçinin çalışma şevkine de yansıyacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerçekleşti. İşçi çalıştırılması mecburi olan hizmet birimlerinde başkan tarafından belirleneceği şekilde sürekli işçi kadrosu açılabilecek.

Sürekli işçi alımı yapılacak kadrolar arasında temizlik, güvenlik, koruma, bakım onarım gibi bölümler yer almaktadır. Başkan tarafından boş kadrolara açıktan atama yapılabilecek. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin kadroya alınmasından sonra, bundan böyle kamu işçisi alımları sürekli işçi şeklinde gerçekleşebilecektir.

İşçi alım ilanları Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır.

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KPSScafe.com.tr | Ankara