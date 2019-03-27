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İllegal Bahis Oynayan Memur Atılır mı?

Yasadışı bahis oynamak suç ve cezası var. Devlet memurları için riskli bir durum olan yasadışı bahis memuriyet açısından da risk teşkil eder mi? Memur işinden olabilir mi?

İllegal Bahis Oynayan Memur Atılır mı?

Yasadışı bahis oynamak suç ve cezası var. Devlet memurları için riskli bir durum olan yasadışı bahis memuriyet açısından da risk teşkil eder mi? Memur işinden olabilir mi?

27 Mart 2019 Çarşamba 18:50
İllegal Bahis Oynayan Memur Atılır mı?

Ülkemizde bahis yasadışı sayılıyor. Yalnızca devletin müsaade ettiği birkaç oyun türünü oynamak yasal. Haricinde yurtdışı menşeli bahis sitelerinde bahis oynamak suç ve cezası var. Ülkemizde hükümet tarafından yasadışı bahis için alınan önlemler nedeniyle bahis sitelerinin para transferleri gerçekleştirmek için yerli partnerleri kullandıkları da biliniyor. Bununla ilgili birçok operasyon yapılıyor ve yasadışı bahse aracılık edenler hapis cezası alabiliyorlar. Peki bir devlet memuru yasadışı bahis oynadığı için memuriyetten atılır mı? İşte cevabı!

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 5 -Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesinin 5. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak."

DEĞERLENDİRME

Eğer banka kartınızı belirli bir ücret karşılığında kullandırdıysanız ve bu suçtan mahküm olursanız (1 yıldan fazla) bu hüküm memuriyetine engel olacaktır. Ancak sadece illegal bahis oynadıysanız o vakit idari para cezası verilmesi söz konusu olup memuriyetinize engel teşkil etmez.

Son Güncelleme: 27.03.2019 18:52
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illegal bahis oynayan memur atılır
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