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İLKSAN Uzman Yardımcısı Alımı Mülakat Listesi Açıklandı!..

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı Uzman Yardımcısı alım ilanı için sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, İLKSAN Personel Yönetmeliği çerçevesinde; KPSS puan sıralaması sonucunda sınava girmeye hak kazanan 42 adaya ve mülakat tarihlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı duyuru yayımlandı.

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İLKSAN Uzman Yardımcısı Alımı Mülakat Listesi Açıklandı!..

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı Uzman Yardımcısı alım ilanı için sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, İLKSAN Personel Yönetmeliği çerçevesinde; KPSS puan sıralaması sonucunda sınava girmeye hak kazanan 42 adaya ve mülakat tarihlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı duyuru yayımlandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
İLKSAN Uzman Yardımcısı Alımı Mülakat Listesi Açıklandı!..

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı Uzman Yardımcısı alım ilanı için sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, İLKSAN Personel Yönetmeliği çerçevesinde; KPSS puan sıralaması sonucunda sınava girmeye hak kazanan 42 adaya ve mülakat tarihlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı duyuru yayımlandı.

İLKSAN''dan yapılan duyuru şöyle;

14 UZMAN YARDIMCISI ALIMI MÜLAKAT LİSTESİ

Genel Müdürlüğümüz 14 (Ondört) Uzman Yardımcısı alım ilanı için sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, İLKSAN Personel Yönetmeliği çerçevesinde; KPSS puan sıralaması sonucunda sınava girmeye hak kazanan 42 adaya ve mülakat tarihlerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mülakat tarihlerinde saat 09:00’da Demirlibahçe Mah. Demirkapı Sokak No:24 Mamak/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük binamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  • Sıra No 1-  14 (dahil) arasında olanlar   13 Ağustos 2018
  • Sıra No 15-28 (dahil) arasında olanlar   14 Ağustos 2018
  • Sıra No 29-42             arasında olanlar   15 Ağustos 2018

MÜLAKAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.08.2018 13:14
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