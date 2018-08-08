İLKSAN Uzman Yardımcısı Alımı Mülakat Listesi Açıklandı!..

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı Uzman Yardımcısı alım ilanı için sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, İLKSAN Personel Yönetmeliği çerçevesinde; KPSS puan sıralaması sonucunda sınava girmeye hak kazanan 42 adaya ve mülakat tarihlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı duyuru yayımlandı.

İLKSAN''dan yapılan duyuru şöyle;

14 UZMAN YARDIMCISI ALIMI MÜLAKAT LİSTESİ

Genel Müdürlüğümüz 14 (Ondört) Uzman Yardımcısı alım ilanı için sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, İLKSAN Personel Yönetmeliği çerçevesinde; KPSS puan sıralaması sonucunda sınava girmeye hak kazanan 42 adaya ve mülakat tarihlerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mülakat tarihlerinde saat 09:00’da Demirlibahçe Mah. Demirkapı Sokak No:24 Mamak/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük binamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sıra No 1- 14 (dahil) arasında olanlar 13 Ağustos 2018

Sıra No 15-28 (dahil) arasında olanlar 14 Ağustos 2018

Sıra No 29-42 arasında olanlar 15 Ağustos 2018

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