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İçişleri Bakanı Soylu’dan polislere müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere müjde geldi. Bakan Soylu "Özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda polislerimizin rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mu? Esas hedefimiz 8-24'tür" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu’dan polislere müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere müjde geldi. Bakan Soylu "Özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda polislerimizin rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mu? Esas hedefimiz 8-24'tür" ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:19
İçişleri Bakanı Soylu’dan polislere müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere müjde geldi. Bakan Soylu "Özellikle çalışma  saatlerindeki mesai mefhumu konusunda polislerimizin rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep  beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mu? Esas hedefimiz  8-24'tür" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen "Polis Merkezi Amirleri Eğitici  Yerleştirme Kursu" programına katıldı.

POLİSLERE MÜJDE!..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasının devamında, çalışma şartları zor olan ve normal mesailerinden çok fazla çalışan polisleri de sevindiren açıklamayı yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, arkadaşlarımızın (polislerin) rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mü Esas hedefimiz 8-24'tür. İlk önce hedeflediğimiz bir takım noktalarda daha sonra Allah nasip ederse tümünde." ifadelerini kullandı.

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içişleri bakanı soylu dan polislere müjde
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