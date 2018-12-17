geçici görevlendirilen memurlara iyi haber

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) geçici görevlendirilen memurlara (KAMU PERSONELİ) iyi bir haber geldi. Anayasa Mahkemesi bu tip görevlendirmelere ‘aile hayatına saygı’ ve ‘denge’ kriteri getirdi. Emsal karar niteliği taşıyan bu karar, yatalak annesine bakan ve geçici görevlendirilen bir erkek memurun şahsi başvurusu üzerine verildi.



Anayasa Mahkemesi (AYM)'nin bu kararı geçici görevlendirme ile görevlendirilen memurun annesi ağır hasta olan ve “Hukuken ne yapabilirim?” sorusunu Posta Gazetesi Yazarı'na yönelten bir kamu görevlisi okurunun sorusu üzerine yanıt buldu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM)'nin kararı şöyle;

Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölgesi'nde kamu personeli olarak çalışan N.F. başka bir belde sınırları içinde geçici olarak görevlendirildi. N.F. annesinin yatalak hasta olmasını gerekçe göstererek geçici görevlendirmenin iptali edilmesini istedi ve bu talebi kabul edildi. Fakat amirinin işyerindeki asansörde kasıtlı olarak “memurun tutum ve davranışlarına yakışmayan şekilde davrandığı” şikâyeti üzerine önce yazılı ikaz edilirken, 7 Şubat 2006 tarihinde ikinci kez geçici görevlendirmeyle aynı yere gönderildi.

DAVASI REDDEDİLDİ

Hürriyet Gazetesi'nden Oya Armutçu'nun aktardığ habere göre; memur olan N.F.’nin görevlendirmenin iptali için açtığı dava, “Hizmet gereği olarak gönderildi, hukuka aykırılık yok” gerekçesiyle reddedildi. Dava sırasında annesi vefat eden N.F., 26 Şubat 2014 tarihinde bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi (AYM) 1.Bölümü, 11 Ekim 2018 tarihinde N.F.’nin “aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine” oybirliği ile karar verdi. Mahkemenin 1000 TL'lik manevi tazminat kararını az bulan Anayasa Mahkemesi, 20 bin TL manevi tazminata hükmetti. Anayasa Mahkemesinin 11/10/2018 tarihli 2014/2502 nolu kararı özetle şöyle:

DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

“Başvurucunun, hasta ve bakıma muhtaç annesine bakabilmesinin ve onun gündelik ihtiyaçlarını giderebilmesinin kolaylaştırılması, bu husustaki hukuki ve fiili engellerin ortadan kaldırılması, aile hayatına saygı hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerin bir gereğidir. Bu bağlamda başvurucunun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin tasarruflarda bulunulurken devletin bu yükümlülüğüne de yeterli ölçüde ağırlık verilmesi gerekir. Bununla beraber bu yükümlülük başvurucunun görev yerinin hiçbir koşulda değiştirilemeyeceği anlamına asla gelmemektedir. Bu noktada idare tarafından ortaya konulan gerekçeler ve derece mahkemelerinin bu gerekçeler ile ilgili değerlendirmeleri ehemmiyet arz etmektedir.

Derece mahkemelerinin kararlarında bireye düşen fedakarlığın ağırlığının göz önünde bulundurulması ve gözetilen kamu yararının gerekleri ile bireyin temel hakkının korunması arasında adil bir dengenin kurulup kurulmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda somut olayda, görevlendirme işleminin başvurucunun aile hayatı üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler ile kamu hizmetinin etkin sunulması bağlamında kamu düzeninin ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik genel yarar arasında adil bir dengenin gözetilip gözetilmediği değerlendirilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ÜCRETİ 294.70 TL

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, birinci derece yakınlarının sağlığı olmak üzere ailevi sorunlar yaşayan ve geçici atamasının iptalini isteyen memurlar yönünden lehte örnek niteliği taşırken, tazminat yolunu da açıyor. Ret kararı kesinleşen memurlar, iç hukuk yolları tükendiği için kendisi ya da avukatı kanalıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir. 2018 yılı için bireysel başvuru ücreti ise 294.70 TL.

Kaynaklar; Hürriyet Gazetesi - Posta Gazetesi

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