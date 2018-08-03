Erdoğan'dan 20 bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Müjdesi!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük icraat programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Ek sözleşmeli öğretmen ataması bekleyen on binlerce öğretmen için müjdeyi veren öğretmen ''20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapacağız'' dedi.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması ile ilgili açıklamasının ilgili kısmı şöyle;

''Geliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza… Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70’li 100’lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlatın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum.

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.''

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA