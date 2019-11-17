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Erdoğan talimatı verdi ! 10 bin sözleşmeli personele müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla toplam 16 bakanlıkta süreli sözleşmeyle görev yapan 10 bin personel, tam zamanlı sözleşmeli olacak. 1 Ocak'tan itibaren maaş hesapları da bu sisteme göre yapılacak.

Erdoğan talimatı verdi ! 10 bin sözleşmeli personele müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla toplam 16 bakanlıkta süreli sözleşmeyle görev yapan 10 bin personel, tam zamanlı sözleşmeli olacak. 1 Ocak'tan itibaren maaş hesapları da bu sisteme göre yapılacak.

17 Kasım 2019 Pazar 11:01
Erdoğan talimatı verdi ! 10 bin sözleşmeli personele müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin (SSP) sorunları da çözülüyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre; makyöz, kuaför, senarist gibi 10 bin SSP'li sosyal hakkına kavuşacak.

BAKAN ERSOY: ÇALIŞMAMIZI KÜLLİYE'YE SUNDUK
Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanı yılbaşından itibaren sözleşmelerini imzalayabilecek. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile mağdur tek bir sanatçı kalmazken, bu kapsamdaki çalışanların sigortaları 30 gün üzerinden yatacak, kıdem tazminatları birikecek ve izin hakları olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu çok eski bir konu, bakanlığa gelir gelmez kangren haline gelmiş bu işe sahip çıktım. Çalışmamızı Külliye'ye sunduk ancak Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer bakanlıkların benzer durumdaki personelleri için genel bir düzenleme hazırlanması talimatını verdi ve artık sona geldik." dedi.

"YÖNETMELİK ÇIKTI"
Toplam 16 bakanlıkta görev yapan süreli sözleşmeli personelin artık sözleşmeli personel hale geleceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik çıktı. Yılbaşına yetişeceğini ön görüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren personel maaş hesaplamaları bu sisteme göre yapılacak. 1 Ocak'tan itibaren kadro ve hak kayıplarını çözülecek sistemin hayata geçeceğini düşünüyoruz çünkü bütçe hesaplamalarımızı da ona göre yaptık." şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMELİ OLACAKLAR
Yönetmelikte Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ndeki personelin "sözleşmeli" olarak kadroya alınması öngörülüyor. SSP'liler, halen yevmiyeli, kısmi zamanlı ve iş başı şeklinde çalışıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kasım 2019'da yayınlanan 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen SSP'li personelin çalışma koşulları, sözleşmeleri ve istihdamlarına yönelik konuların netleştirilmesi gerekiyordu. Ocak'ta hayata geçecek yeni düzenleme ile süreli sözleşmeyle çalışan personelin tam zamanlı çalışması sağlanacak.

Sabah

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