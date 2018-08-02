Erdoğan En Yüksek Devlet Memuru Atamasını Yaptı!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bir atama gerçekleştirdi. Bir başka deyişle en yüksek devlet memuru atamasını yaptı.

24 Hazian seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Yeni Hükümet Sistemine geçilmesinden sonra, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atamalar yapılmaya devam ediliyor.



Ajanslara düşen bigilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak Metin Kıratlı'nın atamasını yaptı. Metin Kıratlı böylece "en yüksek devlet memuru" oldu.