Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a miting sonrasında polisler hakkında 3600 ek gösterge düzenlemesi anımsatıldı. Soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır mitingi sonrası , kendisinin hayranı olan ve mitinglerini takip eden 'Kutlu' adlı kız ile sohbetinde polislere verilecek 3600 ek gösterge hakkında kısa bir açıklamada bulundu.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kutlu adlı kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a polislerin 3600 ek göstergesi için söz verdiğini hatırlatması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tamam, Tayyip Erdoğan söz verdiyse dönmez" şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

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